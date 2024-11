Ilrestodelcarlino.it - Focus su Ginecologia. Medico non obiettore e nuovo macchinario:: "Un reparto al top"

Lucia Ercoli è da una vita dietro le quinte del lavoro intenso e appassionate della, una volta si chiamavano caposala, oggi sono coordinatrici dele davvero sulle loro spalle c’è un meccanismo che deve funzionare in ogni passaggio. Cresce in maniera costante e ormai da anni il lavoro del, spiega Ercoli, da maggio a Fermo si può fare anche l’interruzione di gravidanza, grazie all’impegno di unnonche arriva da fuori per garantire il servizio: "Non abbiamo avuto una grande richiesta ma è già un fatto importante che anche Fermo si apre alle donne che vogliono portare avanti questa scelta – spiega la coordinatrice – le donne che si rivolgono a noi per le diverse problematiche sono in costante aumento, con una complessità di interventi molto importante".