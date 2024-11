Thesocialpost.it - Filetti di alici ritirati dal supermercato: “Rischio di istamina oltre i limiti”

Leggi tutto su Thesocialpost.it

chimico. La catena Conad ha reso noto di aver richiamato deididai supermercati per presenza dinormativi consentiti. Cosa fare nel caso in cui si siano acquistate le confezioni del lotto coinvolto e quali sono i rischi nel caso si sia consumato il prodotto in questione. L’è una sostanza che può accumularsi nei pesci, in particolare quando non vengono conservati correttamente, e in alte concentrazioni può causare reazioni allergiche o intossicazioni alimentari nei consumatori. In questo caso, i controlli hanno rilevato livelli superiori al massimo consentito dalla normativa. Come spiegato tra gli altri anche dalla Ulss 1 delle Dolomiti, l’intossicazione da, nota anche come sindrome sgombroide si può verificare come risultato della decomposizione dell’istidina, un amminoacido presente nelle specie appartenenti alle famiglie Scombridae e Scomberascidae, tonno, sgombro, sarde, sardine, acciughe, da cui la patologia prende il nome.