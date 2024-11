Quotidiano.net - Donald Trump presidente, il Dipartimento di Giustizia trema. Il procuratore speciale Smith tratta per chiudere i procedimenti

Roma, 6 novembre 2024 -conquista la Casa Bianca e spazza via anche tutti ipenali a suo carico. E non è lui, forte dell'elezione a, ad auspicarlo ma è lo stessoJacka voler trovare al più presto una soluzione per il nuovo numero uno di Washington.sarebbe, secondo quanto riferisce la Cnn, intive con i vertici deldiperl’incriminazione, fatta da lui, aper l'assalto al Congresso del 6 gennaio e per le carte segrete trovate nel suo resort di a Mar-a-Lago. Tre processi aperti Al momentoha tre processi in corso, di cui due federali che si chiudono con la sua rielezione, e uno statale in Georgia (Tentativo di sovvertire le elezioni del 2020), che sarà rinviato o sospeso.