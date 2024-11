Ilrestodelcarlino.it - Dal 1974 passione e professionalità

L'azienda Bezzi Rodolfo & C. è una delle realtà più longeve nel comune di Ravenna nell'ambito della riparazione di veicoli industriali e trattori stradali oltre che per la vendita di ricambi ed ac-cessori camion e rimorchi. Il subentro del figlio Andrea nella attività di famiglia ha arricchito le competenze aziendali che, grazie alla terza generazione ha prodotto un ulteriore sviluppo con un adeguamento alle continue novità tecnologiche. La Bezzi Rodolfo & C. è una vera e propria attività artigianale, dove mani esperte danno vita a riparazioni di automezzi e rimorchi di qualsiasi periodo e dove al certosino lavoro manuale, si affiancano strumentazioni sofisticate, senza lasciare spazio ad eventuali errori o a difetti. Incontriamo Rodolfo Bezzi, titolare e fondatore dell'azienda, che nelfu il primo ad avviare un'officina meccanica nella zona artigianale Bassette di Ravenna ; "Da cinquant'anni affrontiamo le sfide con il know-how acquisito in tre generazioni.