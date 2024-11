Formiche.net - Con Trump alla Casa Bianca, l’Italia sarà più forte in Ue. Il commento di Giubilei

La vittoria di Donaldè una buona notizia non solo per gli Stati Uniti, nei quali metterà in campo forti politiche economiche per contrastare l’inflazione e politiche contro l’immigrazione irregolare al confine meridionale con il Messico. È una buona notizia per il Mondo, per l’Europa e anche perinfatti avvierà una politica estera in discontinuità rispetto a quella democratica, che si è rivelata – con Obama e Biden – foriera di una serie di scelte sbagliate. Partiamo dal 2011, quando gli Usa decisero, insiemeFrancia, di attaccare la Libia. Un’azione scellerata ai danni di Gheddafi che, con ogni evidenza era un dittatore, ma garantiva stabilità a un territorio nel quale, peraltro, l’interesse nazionale italiano eramente esposto. Con quell’attacco si destabilizzò l’intera area del Mediterraneo e, in particolare, si aprì il tema dell’immigrazione irregolare e tutta la partita energetica.