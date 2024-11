Centri commerciali 15 aperture entro il 2027 Confimprese | Così cambiano le abitudini dei consumatori

Leggi tutto su Ildenaro.it

Il mercato italiano del retail real estate conferma nel 2024 la sua solidità con 1.346 struttureattive. Inell’Osservatorio Reno sono 997 con una crescita dello 0,9% CAGR negli ultimi 5 anni (2019-2024). Si conferma l’interesse verso idi fascia media e premium che evidenziano vacancy rate in calo e richieste di affitto che si correggono dopo gli incrementi rilevati lo scorso anno. La pipeline di sviluppo include 15 tra nuovi progetti e ampliamenti previstiil, evidenziando la fiducia degli investitori nel settore. Parchie travel sono i canali ad oggi maggiormente in sviluppo con un trend del +10,1% nel periodo 2019-2024, in leggero calo i factory outlet center (-0,6%). Queste le principali evidenze dell’Osservatorio Reno elaborato in esclusiva perpresentato nel corso del XII Retail Real Estate