Ilrestodelcarlino.it - Capannone pieno di rifiuti pericolosi e amianto: denunciato titolare

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 6 novembre 2024 — Un edificio industriale di 3mila metri quadrati, utilizzato da una società attiva nel settore della cantieristica navale. Al suo interno c’era una vasta discarica abusiva, controllata da un responsabile noncurante di essere incappato nelle violazioni in fatto di materia ambientale e per non aver rispettato le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Uno spazio scoperto però nei passati giorni dalla guarda di finanza di Ancona. I controlli sono stati eseguiti dalla Compagnia di Falconara Marittima — con la collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche e dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona — ed è emerso che circa metà delera occupata da, alcuni dei quali. I rilevamenti di Arpa e Ast di Ancona Sul soffitto, inoltre, sono state trovate tegole inin pessimo stato di conservazione, frantumate e divelte.