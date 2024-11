Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juve, spunta un nome che ha stregato Giuntoli

: il piano per l’estate per David, un altro osservato speciale a Lille. “Il nostro piano di gioco ha funzionato bene. È un peccato, meritavamo un risultato migliore. Ma dobbiamo congratularci con il Lille. Hanno iniziato la partita con l’idea molto chiara di giocare sui nostri errori e in contropiede. Abbiamo continuato a giocare nonostante questo momento complicato”. Thiago Motta, nella conferenza stampa post partita, non ha nascosto la propria delusione per i due punti mancati. La prestazione però fa ben sperare l’allenatore e i tifosi bianconeri, mentre a Lille per la dirigenza dellantus c’è stato materiale anche per il. L’osservato speciale, Jonathan David, non ha tradito le attese: l’attaccante canadese ha punito i bianconeri nell’unica occasione della sua partita.