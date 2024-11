Superguidatv.it - Beautiful anticipazioni settimanali dal 9 al 15 novembre 2024: un’amara sorpresa attende Liam a Roma

Leggi tutto su Superguidatv.it

Cosa accadrà nei prossimi episodi di? La soap americana – in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 – promette grandi colpi di scena nella settimana dal 9 al 15. Riflettori puntati sulla trasferta italiana, che riserverà una brutta. Spencer – dopo essersi rifiutato di partire con il gruppo per la città italiana – deciderà di raggiungerli insieme a suo padre Bill. Troverà però, spoiler al 15: tour alla scoperta diUna volta arrivati nella città eterna, Brooke, Ridge e Carter si concedono un giro alla scoperta della città. In particolare il gruppetto è affascinato dalla leggenda che avvolge la villa dei Cavalieri di Malta sull’Aventino. Dopo aver saputo dall’amica Ilaria che all’interno della residenza c’è una porta, e guardando attraverso la serratura si può scoprire qualcosa di più sul proprio destino, il terzetto ha deciso di recarsi là.