WWE: The Miz preso in ostaggio dalla Wyatt Sicks a RAW

Continua il momento difficile per The Miz sempre più adocchiato dai. Ora Uncle Howdy e i suoi si sono spinti oltre rapendo letteralmente il due volte WWE Champion come ulteriore segno di rivalsa verso l’uomo capace di voltare le spalle al suo ex amico, R-Truth. Nel segmento visto in quel di RAW, va in scena una clip in cui lo stesso Howdy ricorda l’alleanza vissuta con Miz diversi anni fa, proprio a RAW, quando non era ancora il personaggio di oggi. Bos has kidnapped Miz!! #WWERAW pic.twitter.com/a2yL8C2jzx— ?????? (@WrestlingCovers) November 5, 2024