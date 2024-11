Zonawrestling.net - WWE: In arrivo un annuncio di Ava per la puntata di mercoledì nella ECW Arena

Stando ad un tweet rilasciato sul profilo X ufficiale di NXT, la GM dello show, Ava, effettuerà unspeciale questodi NXT in diretta dalla 2300di Philadelphia. @avawwe will make a special announcement THIS WEDNESDAY on #WWENXT! WEDNESDAY NOV. 6 8/7c on @TheCW pic.twitter.com/oabDVLza7t— WWE NXT (@WWENXT) November 4, 2024 Secondo fonti interne, talepotrebbe riguardare la sede e data del prossimo PLE del brand nel mese di dicembre, Deadline.