Wta Finals 2024 Errani e Paolini | Sconfitta che fa male ma dobbiamo andare avanti e pensare al prossimo match

Arriva la primaalle Wtadi Riyadh in doppio per Sarae Jasmine. Le azzurre infatti sono capitolate 3-6 7-6(1) 11-9 al super tie break contro la canadese Gabriela Dabrovski e la neozelandese Erin Routliffe. La coppia italiana ha parlato così ai microfoni di SuperTennis dopo la partita: “A partire dal secondo set hanno cominciato a rispondere bene sul mio servizio – ha detto-. Abbiamo comunque avuto le nostre chance: peccato, brucia, però c’è daal. Ci sarà da resettare, ricaricare le pile ed essere pronte per la prossima sfida“. Le fa eco Jasmine: “Questo è il doppio: punti secchi, super tie-break, può succedere di tutto. Ci abbiamo provato, abbiamo lottato ma è andata così“. Wta: “che fa, maal” SportFace.