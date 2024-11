Ilnapolista.it - Torino, Vanoli in bilico. Cairo ha già chiamato Mazzarri (Calciomercato.com)

Ilsi trova in una situazione di difficoltà e il suo tecnico,, è in. Al suo posto potrebbe arrivare, lo scrive.com. Per ilsolo una vittoria su sette partite, quella contro il Como. Poi sei sconfitte. Eppure l’inizio di stagione sembrava promettente con sei risultati utili di fila in campionato. Adesso però la prossima partita, il derby con la Juventus, può essere decisiva per il futuro disulla panchina Granata. Leggi anche: Aronica: «Sono convinto che alla lungaavrebbe ottenuto risultati a Napoli»il possibile sostituto diin caso di esonero Scrive.com Ildi Paolosta vivendo un momento di grande difficoltà. La formazione granata è scivolata al decimo posto e sembra essere entrata in un tunnel senza via d’uscita.