Tananai conquista Milano, Annalisa ospite a sorpresa

torna in scena al Forum di Assago, sold out per la prima delle sue due date milanesi del ‘CalmoCobra Live Tour’, e il pubblico lo accoglie come una star di casa. A poco più di un anno dal debutto sullo stesso palco, il giovane cantautore milanese ha dimostrato ancora una volta la sua crescente popolarità. Classe 1995, Alberto Cotta Ramusino – questo il suo vero nome – ha recentemente pubblicato il suo nuovo album, ‘CalmoCobra’ ,, che ha subito scalato le classifiche, Il pubblico, composto da giovani, famiglie e fan di lunga data, è in delirio:coinvolge tutti, trascinando la folla con una scaletta densa di hit, inclusi i nuovi brani Fango, Booster e Nera salsa di soia.Per la gioia dei fan,ha anche chiamato sul palco, per cantare insieme Storie Brevi.