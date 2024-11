Biccy.it - Shaila Gatta e Javier Martinez: il confronto nella notte dopo la puntata

Leggi tutto su Biccy.it

hanno avuto unladel Grande Fratello. È avvenutoalle 3:30 del mattino. A chiedere di parlare è stata proprio l’ex Velina. “Mi dispiace di tutto quello che è successo” – ha esordito lei – “Se non ti ho parlato per tutta la settimana è perché avevo paura di una tua reazione perché ti vedevo molto arrabbiato. Non ero pronta a essere mandata a quel paese! Non ero pronta e secondo me non eri pronto neanche tu. Che tu ci creda o no e purtroppo non posso convincerti del contrario, ma ti giuro che non ti ho mai usato. Te ti sei vendicato di me, io non lo avrei fatto, non lo condivido però lo rispetto. Riconosco però che sono uscite delle frasi leggere, vivo con troppa leggerezza. Quelle frasi che hai sentito e di cui mi dispiace perché riconosco che non sono frasi piacevoli, erano riferite agli ultimi due giorni”.