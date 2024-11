Lanazione.it - Servizi: spazi di sosta personalizzati in centro per i disabili

Leggi tutto su Lanazione.it

Pisa, 5 novembre 2024 – C’è un importanteo per tutte le personeche vivono nel Comune di Pisa, o che abbiano specifiche esigente correlate all'attività lavorativa o di studio in città (con la precisazione che sia svolta in modo continuativo). Pisamo ha introdotto la possibilità di richiedere l'assegnazione di unoo dipersonalizzato. Si tratta di un bisogno che incide sicuramente sulla qualità della vita del disabile in zone dove è complicato parcheggiare, ad alta densità di traffico o con rilevanti problemi di. I requisiti per poter accedere a questa assegnazione sono elencati nell'apposito regolamento del Comune di Pisa, che ha recepito la delibera del Consiglio comunale del 13 dicembre 2022. Al momento sono più di 150 gli stallirealizzati da Pisamo.