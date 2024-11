Calciomercato.it - Real Madrid-Milan, tripla assenza in Spagna

Le ultime prima della partitissima dei rossoneri al Santiago Bernabeu contro il grande ex Carlo Ancelotti Sale l’attesa per, match valevole per la quarta giornata di Champions League. Paulo Fonseca e i suoi uomini sono pronti a giocarsi le proprie carte per provare a fermare i Blancos. I rossoneri ci proveranno con Rafa Leao dal primo minuto. Il portoghese ha deciso di puntare sul proprio connazionale per cercare di fermare il club spagnolo.in(ANSA FOTO) – calciomercato.itIl numero dieci sarà in campo insieme a Christian Pulisic e Alvaro Morata per completare l’attacco. La novità, come annunciato, è legata alla presenza di Musah a rimpolpare il centrocampo insieme chiaramente a Reijnders e Fofana. In difesa riecco Emerson Royal con Tomori, Thiaw e ovviamente Theo Hernandez, con Mike Maignan tra i pali.