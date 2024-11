Liberoquotidiano.it - "Non è reale né accettabile": Carlos Alcaraz, la rabbia di Adriano Panatta

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Il modo con il quale si realizza la classifica Atp? Pernon è assolutamente corretto. L'ex tennista, campione al Roland Garros 1976, ha detto la sua parlando nell'ultima messa in onda della Domenica Sportiva, concentrandosi, come da tradizione, su Jannik Sinner: "Ha fatto bene a riposarsi una settimana e a saltare Parigi-Bercy — le sue parole — Una cosa è certa, lui parte nettamente favorito alle Atp Finals". Poi la frecciata sulla classifica Atp: "La cosa buffa è che a Parigi Zverev è passato numero 2 del mondo scavalcando— ha aggiunto —. Zverev, ovverosia il tennista che in stagione ha vinto due mille., invece, ha vinto due Slam come Jannik e ora è il numero tre”. Poisi è chiesto: “Se un atleta in una stagione vince Wimbledon e Roland Garros deve essere numero uno o due al massimo — ha aggiunto — non può finire alle spalle di un tennista che ha vinto due tornei minori.