Oasport.it - LIVE Lilla-Juventus 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: Vlahovic risponde a David, i bianconeri non vanno oltre al pareggio in Francia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 La squadra di Thiago Motta ha aggredito gli avversari nel secondo tempo spingendo insistentemente alla caccia del. La rete che ha ristabilito l’equilibrio porta la firma di Dusan, che dadi rigore ha spiazzato Chevalier. 22.58 Grande partita dellache ha controllato il match per larghi tratti. Ihanno concesso poche occasioni agli avversari, abili a punire nel primo tempo in contropiede con. 22.56 Triplice fischio!! La partita tra Lille etermina sul punteggio di 1-1 grazie alle reti dial 27° e quella dial 60°. 90+5? Lancio lungo di Bakker che cerca l’inserimento di Fernandez-Pardo. Il pallone è impreciso e termina sul fondo. 90+5? In allungo Alexsandro tocca il pallone e serve Chevalier.