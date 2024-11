Ilrestodelcarlino.it - Le note attraversano la città con gli autobus vestiti da Muñoz

Il Bologna Jazz Festival torna a percorrere le strade della: in questi giorni, fino al 26 novembre, la musica jazz viaggia a bordo di undi linea ‘vestito’ per l’occasione con illustrazioni speciali. La sinergia tra Gruppo Hera, Bologna Jazz Festival, Associazione Hamelin e Tper, ha reso infatti ancora una volta possibile l’esperienza deglidel Jazz, che prosegue dal 2010. Quest’anno in particolare la livrea che contraddistingue l’del Jazz è composta da opere originali realizzate dal celebre disegnatore argentino José. Si tratta di un progetto visivo creato appositamente per il BJF, con illustrazioni che conferiscono un tocco unico ai manifesti, le locandine, il sito e tutti i materiali del festival. Le opere di, che prendono consistenza in una pubblicazione a tiratura limitata che si potrà trovare nelle principali sedi dei concerti, oltre che sull’del Jazz sono esposte anche nelle bacheche di Cheap on Board, il festival dedicato alla street poster art.