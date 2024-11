Gqitalia.it - Le adidas Jabbar stanno finalmente riportando in auge la leggendaria sneaker firmata Kareem Abdul-Jabbar

è uno degli atleti più importanti del secolo scorso. È uno dei primi cinque giocatori NBA di tutti i tempi, con il record di sei stagioni da MVP con i Los Angeles Lakers che hanno costituito le fondamenta di una delle più grandi dinastie del basket di sempre. I contatori di anelli difficilmente potranno discutere le sue sei stagioni - cinque con Los Angeles e una con i Milwaukee Bucks - e gli esperti di statistiche non possono ignorare i decenni trascorsi come capocannoniere di tutti i tempi della NBA (LeBron hasuperato il record nel 2023). Il suo stile di gioco era quasi impeccabile e ha alzato il livello di ciò che i centrali della Lega dovrebbero essere in grado di fare in campo. Al di là di tutti i suoi successi sul parquet,è oggi una delle icone più importanti del nostro tempo in fatto di attivismo e diritti civili.