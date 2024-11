Sport.quotidiano.net - La super sfida. Derby: è partita la prevendita. Vietato l’acquisto online

Inizia la settimana più calda della stagione. Domenica i biancorossi di Zauli ricevono al "Curi" la Ternana. È già: la società di Pian di Massiano ha già aperto le vendite dei tagliandi, anche al botteghino dello stadio biancorosso. Laper laha preso il via ieri pomeriggio alle 16. Circa trecento i biglietti acquistati nelle prime ore di vendita. Ma c’è una limitazione per acquistare i biglietti per il: i tagliandi possono infatti essere acquistati solo in biglietteria e nelle ricevitorie abilitate Ticketone della provincia di Perugia. Non sarà infatti possibileper il match in programma domenica 10 novembre alle 15 al "Curi". "Chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione", fa sapere il Perugia calcio.