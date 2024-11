Ilrestodelcarlino.it - Il cold case della baronessa: “Giro di mobili e gioielli antichi, non era arrivata qui per caso”

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 5 novembre 2024 – “Non è unche laRothschild avesse comprato casa nelle Marche. C’era unparticolare dicollegato ad affari loschi, internazionali”. È il pensiero del regista maceratese Alessandro Galassi, che nel 2011 aveva girato un documentario, “Il postoneve”, proprio sul giallo dei Sibillini, coprodotto da Rai Cinema e da Marche Film Commission, che era finito anche alla Mostra del cinema di Venezia. Sono scaduti i dirittiRai e il documentario si può vedere liberamente gratis su YouTube. Ildi Sarnano ha sempre affascinato Galassi: per lui Jeanette Bishop, la, è una sorta di Sibilla contemporanea, tra mito e leggenda. “Mi sono imbattuto in questa storia per– racconta il regista –. Ero a Sarnano e un assessore mi passò la rassegna stampa dell’epoca, sapendo che lavoravo per la Rai (in quegli anni collaborava con Un giorno in pretura, ndr).