361magazine.com - Giovanni Junior Dezzani: Il Giovane Pilota che Punta alla Formula 1

Leggi tutto su 361magazine.com

: Ilche1 Con quasi 50 mila follower su Instagram e 450 mila su TikTok,non è solo unpromettente, ma anche una star dei social media., conosciuto sui social come GioDXB1, è unapromessa del karting. Nato a Dubai da genitori italiani, GioDXB1è cresciuto con una passione innata per i motori, che lo ha portato a eccellere già da piccolo. Oggi, a soli 9 anni, rappresenta l’Italia nelle competizioni internazionali, distinguendosi per talento e dedizione. La carriera di GioDXB1 è iniziata precocemente. A soli cinque anni, ha gareggiato nella categoria Bambino, dove si è subito fatto notare vincendo il prestigioso Dubai O Plate nel 2021. Da allora, la sua ascesa nel mondo del karting è stata costante, culminando nella partecipazioneMINI MAX ROTAX, una categoria competitiva che lo ha visto sfidare piloti più grandi ed esperti.