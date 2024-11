Ilgiorno.it - Gemelline siamesi unite dalla testa: a Monza la maratona dei super chirurghi per salvarle

Leggi tutto su Ilgiorno.it

– La loro unica speranza è un delicato intervento chirurgico di separazione. Hanno solo due anni, arrivano dal Senegal e fino ad ora hanno trascorso la loro vita in orizzontale: sonoal vertice della, hanno una parte del cervello in comune e non possono stare in piedi. Ma c’è una speranza, concreta, sostenuta da un finanziatore americano, che potrebbe regalare alle due sorellineun futuro migliore. Oggi entreranno in sala operatoria all’Irccs San Gerardo didopo una preparazione durata tre mesi e mezzo. Unachirurgica Unachirurgica di almeno 12 ore che vedrà coinvolta una équipe di specialisti che ha seguito le sorellinefin da loro arrivo aa metà luglio. Insieme ai genitori le piccole sono atterrate con un volo dell’Aeronautica militare italiana a Milano, per poi essere accompagnate in corsia.