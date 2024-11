Thesocialpost.it - “Finito il tempo di farci prendere per il cu*o!” Del Debbio scatenato da Porro contro Tavares

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Paolo Delnon si nasconde, mai. Sia che sia al centro del suo studio di “Dritto e rovescio“, sia che sia ospite in qualche altro programma. Se deve dire una cosa, forte e chiara, la dice, anche se si tratta didi petto Stellantis, il suo amministratoree gli Elkann stessi. E così, ospite del collega-amico Nicolanella puntata del 4 novembre di “Quarta Repubblica“, su Rete4, Delci è andato giù duro. Alla richiesta di un commento sulle ultime vicende che riguardano Stellantis (la ex Fiat), sempre più lontana dall’Italia e con gli operai italiani sempre più preoccupati per i tagli, il giornalista attacca: “Èildi continuare aper il culo“. Un inizio fortissimo. Poi continua il suo ragionamento: “Sia per lo scarso senso istituzionale che hanno dimostrato e che stanno dimostrando, sia per quanto detto dain audizione parlamentare”.