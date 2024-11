Ilgiorno.it - Eucentre protagonista tra i droni

L’impiego diin scenari emergenziali complessi per perfezionare le metodologie di intervento e dare una risposta rapida. La tecnologia Uas (Unmanned Aircraft System, iappunto) è al centro di Exe Spotorno 2024, un’esercitazione che si sta tenendo a Spotorno e Bergeggi, in provincia di Savona, come strumento strategico per la mitigazione dei rischi e il supporto tecnico alla gestione delle emergenze. L’iniziativa, promossa da Fondazione Cima in sinergia con la Fondazione, la Regione Liguria - Settore Protezione civile, la Direzione Regione Liguria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i Comuni di Spotorno e Bergeggi, ha come finalità principale il rafforzamento delle capacità operative, la definizione e il test di procedure standardizzate per utilizzare gli strumenti in caso di necessità.