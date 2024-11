Lanazione.it - E’ morto il bambino di 10 anni caduto dal balcone dei nonni a Perugia

, 5 novembre 2024 – Non ce l’ha fatta ildi 10che nel tardo pomeriggio di ieri, 4 novembre, era precipitato dal terrazzo della casa deia Castel del Piano, frazione di. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate: il piccolo è precipitato dal terzo piano ed è atterrato sul lastricato dell’appartamento al piano terra. Era stato immediatamente trasportato all’ospedale di Santa Maria della Misericordia e operato d’urgenza, ma ènella notte. Il bimbo si trovava a casa dei: in base a quanto appreso, si sarebbe sporto troppo dal(forse per vedere gli amichetti che giocavano a pallone nel parco sottostante) e sarebbe precipitato in maniera accidentale. Niente fa pensare a qualcosa di diverso dall’incidente. Disperati i vicini, che ancora non si spiegano come sia potuto accadere.