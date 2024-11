Lanazione.it - Crisi del settore moda in Valdarno. Chiesto un tavolo urgente

Arezzo, 05 novembre 2024 – Ieri a Terranuova si è tenuto un incontro tra i sindaci del, le associazioni di categoria e gli assessori regionali Leonardo Marras e Alessandra Nardini per affrontare un tema di stretta attualità, ladelche nella vallata occupa una famiglia su quattro. Molti i temi trattati e varie le richieste. Innanzitutto una celere convocazione unitaria deldella. Poi cogliere le specificità del, perché ii codici ateco a volte non danno la rappresentazione di quella che è la realtà dei fatti. Qui c'è una filiera produttiva completa del, che in quota parte sta attraversando un momento di difficoltà, probabilmente strutturale e quindi c'è bisogno di un intervento veloce. Si alla cassa integrazione in deroga, che è uno strumento efficace per affrontare l'emergenza, ma occorre fare pressione sui livelli apicali, perché le banche devono fare la loro parte.