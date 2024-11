Ilrestodelcarlino.it - Contro la violenza sulle donne: "Piatti di tortellini e cocktail"

Un piatto tipico o un drink per sostenere i centri Chiama chiAMA, che aiutano leche subiscono atti di: l’iniziativa Lovember torna, dal 1 al 30 novembre. In effetti, per il secondo anno consecutivo, 25 osterie e pub in città e provincia si mobilitano nel quadro della Giornata internazionale per l’eliminazione dellaleche si terrà il 25 novembre. In pratica, tutte le persone che durante questo mese sceglieranno di consumare qualcosa in uno di questi 25 locali pagheranno il prezzo scritto sulla carta e doneranno il ricavo della propria ordinazione alla raccolta fondi a favore dei centri antigestiti dall’associazione MondoDonna Onlus. "L’esperienza dell’anno scorso è stata positiva. Abbiamo allargato quest’anno la possibilità di aderire ai locali bar e vineria, i luoghi aderenti sono in crescita", spiega Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti Bologna, associazione di commercianti all’origine dell’iniziativa.