Linkiesta.it - Come stanno andando le elezioni americane

Kamala Harris contro Donald Trump. Tra poche ore sapremo chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Segui qui la nostra diretta per sapere le ultime notizie sullo spoglio dei voti, le dichiarazioni e le notizie più interessanti di questa campagna elettorale. Clicca qui per ascoltare lo speciale di “Titoloni” sulle. Cosa è successo finoraDonald Trump ha votato alle 8:30 del mattino, ora locale, a Palm Beach, Florida, accompagnato dalla moglie Melania, mentre Kamala Harris ha votato per corrispondenza la settimana scorsa. Il candidato repubblicano seguirà il risultato con la famiglia nel suo resort Mar-a-Lago in Florida in compagnia di Elon Musk, Dana White e Robert F. Kennedy Jr. Invece Harris ha scelto di trascorrere la notte elettorale alla Howard University, la storica università afroamericana di Washington D.