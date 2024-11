Colpo di sonno letale mentre torna a casa dal lavoro | muore in un tragico incidente un cameriere di Monreale

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Ieri, 4 novembre, verso le 20:30 il 25enne Emanuele Favaloro si è schiantato con la sua auto contro il costone roccioso lungo la statale 186 che collegaa Pioppo, in Sicilia, perdendo la vita. La dinamica dell’mortale Il ragazzo, che lavorava come, aveva appena finito il suo turno die stavando adove lo aspettavano la moglie e il figlio di 4 anni. Secondo una prima ricostruzione il giovane, alla guida della sua Hyundai Atos, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro la parete rocciosa, forse per un malore o per undi. Le indagini serviranno a fare chiarezza su questo. Dopo l’è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari dell’1-1-8 che hanno portato il 25enne all’ospedale Ingrassia di Palermo nella speranza di poterlo rianimare.