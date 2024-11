Romadailynews.it - Cina: 7ma China International Import Expo apre a Shanghai

, 05 nov – (Xinhua) – La nuova edizione della(CIIE), la prima esposizione al mondo di livello nazionale dedicata alleazioni, e’ stata inaugurata oggi a. Il primo ministro cinese Li Qiang ha pronunciato un discorso programmatico durante la cerimonia di apertura della 7ma CIIE e dell’HongqiaoEconomic Forum. In corso da oggi 5 novembre fino al 10, la 7ma CIIE ha attirato 3.496 espositori provenienti da 129 Paesi e regioni. L’evento ha inoltre stabilito un nuovo record con la partecipazione di 297 aziende Fortune Global 500 e leader del settore. Durante l’esposizione saranno presentati piu’ di 400 nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuovi servizi, il che, secondo gli esperti, e’ una forte indicazione della fiducia delle aziende globali nel mercato cinese e del loro impegno per un ulteriore sviluppo in, nonostante la lenta ripresa economica globale.