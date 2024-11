Champions League – Inter assalto ai Gunners di Arteta L' Atalanta cerca conferme a Stoccarda | blitz a 270 su Sisal it

Liberoquotidiano.it - Champions League – Inter, assalto ai Gunners di Arteta. L'Atalanta cerca conferme a Stoccarda: blitz a 2,70 su Sisal.it

(Adnkronos) - Roma, 05 novembre 2024 – Le luci di San Siro si accendono per il big match del mercoledì die Arsenal si sfidano in una gara che promette intensità e tanto, tanto spettacolo. Gli espertivedono i campioni d'Italia leggermente sfavoriti a 2,70 rispetto al 2,60 deicon il pareggio offerto a 3,25. Le due formazioni si sfidano per la terza volta con una vittoria per parte e, curiosamente, entrambe ottenute in trasferta. L'Under, a 1,65, appare in vantaggio rispetto all'Over, in quota a 2,10, per un match dove i particolari potrebbero fare la differenza. Un classico 2-0 all'inglese si gioca a 13,50 per l'mentre lo stesso risultato esatto ma in favore dell'Arsenal è offerto a 12,50. Si diceva degli episodi che potrebbero indirizzare la gara come ad esempio un'espulsione, a 4,50, o un rigore, dato a 2,75, non sono da escludere ma attenzione anche ai cambi perché un gol dalla panchina è in quota anche questo a 2,75.