Canino | Gli autori della serie sugli 883 non hanno capito la mia ‘Brutta’

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Alessandro, noto al grande pubblico per il successo del branodel 1992, non è d’accordo con la rappresentazione del suo brano nellatv ‘ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883’. “La mia canzoneoggi potrebbe essere letta come un inno contro il bullismo e non è affatto un insulto. Forse chi la definisce tale non l’ha mai ascoltata davvero”, ha commentato all’Adnkronos. LaSky infatti mostra la partecipazione degli 883 al Cantagiro del 1992 (la stessa dove gareggiò anche) e include una scena in cui Max Pezzali al telefono con Claudio Cecchetto si lamentamanifestazione canora e critica ironicamentedefinendola un brano che “insulta per tutto il tempo”.ammette di non avere visto la, ma solo “qualche spezzone”, e pur riconoscendo la natura romanzata, commenta con un sorriso: “Chi ha scritto quella scena probabilmente non hail sensocanzone.