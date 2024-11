Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, la prima giornata di Sinner a Torino: i test al J-Medical, poi la doppia seduta di allenamento – Foto

Jannikè il tennista numero 1 al mondo ed è stato anche il primo a scendere in campo per allenarsi in vista delle ATPdi. Gli altri sette partecipanti, invece, non sono ancora arrivati in Italia. Le sue intenzioni sembrano chiare: l’obiettivo del numero 1 del Ranking ATP è quello di conquistare il titolo di Maestro davanti al pubblico di casa, dopo la finale persa un anno fa contro Novak Djokovic, che proprio oggi ha annunciato il suo forfait. LadiDopo aver superato ifisici al J-, nella mattinata odierna,si è presentato al Circolo della Stampa-Sporting dove ha cominciato il suocon un’ora di attività in palestra. Verso le ore 11 ha affrontato il 18enne norvegese Budakov Kjaer, numero uno della classifica Itf.