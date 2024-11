Sport.periodicodaily.com - Apoel-Fiorentina: le probabili formazioni

Gara valida per la terza giornata di Conference League 2024/2025. I viola vanno in cerca del terzo successo per chiudere il discorso qualificazione contro i ciprioti che non hanno ancora mai vinto.si giocherà giovedì 7 novembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Neo Gsp di Strovolos.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciprioti si approcciano a questa sfida nel loro momento più delicato sia in patria che in Europa. Nel proprio campionato hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, che sono costate la panchina a Dominguez, sostituito dallo spagnolo Jimenez. In Conference League, invece, hanno ottenuto soltanto un punto in due partite, cosa che li obbliga ad un deciso cambio di passo per ambire almeno agli spareggi. I viola stanno letteralmente volando soprattutto se si considera che l’avvio di stagione aveva fatto immaginare tutt’altro.