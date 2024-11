.com - Amadeus debutta sul NOVE con La Corrida, storico programma della tv italiana

sulcon Latvportata al successo dal fuoriclasse Corrado: in studio Nino Frassica e l‚Äôorchestra del Maestro Leonardo De Amicis Da mercoled√¨ 6mbre arriva in prima serata sul¬†La, lotv, il pap√† di tutti i talent show, che fu ideato negli anni Cinquanta dal fuoriclasse Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni. A condurlo dagli studi di Milano, con il suo stile inimitabile,, accompagnato da un‚Äôorchestra di 30 elementi capitanati dal Maestro Leonardo De Amicis. In ognuna delle 8 puntate dello show (prodotto Banijay Italia¬†e¬†Corima) alcuni concorrenti, i cosiddetti ‚Äúdilettanti allo sbaraglio‚ÄĚ, presenteranno le loro stravaganti esibizioni. Due le parole d‚Äôordine: divertimento e autoironia.