Iltempo.it - UniMarconi compie 20 anni e festeggia i 150 anni del grande scienziato

ROMA – L'innovazione e la tecnologia al servizio dell'etica e, dunque, dell'umanità. Lo ha insegnato prima di tutti Guglielmo Marconi, lo ribadisce oggi l'Università, il primo ateneo telematico italiano chei suoi 20insieme ai 150dalla nascita del. Nell'Aula magna della sede di via Vittoria Colonna, a Roma,ha chiamato a raccolta tutto il mondo accademico e politico per celebrare questo doppioversario. Doppio come il filo che lega i valori dia quelli di colui che ne ha ispirato il nome. “Il motivo per cui abbiamo scelto di chiamarci Marconi coincide esattamente con ciò che stiamo cercando di trasmettere ai nostri studenti: è importante guardare avanti, usare e sviluppare al meglio tutto il potenziale delle tecnologie future, proprio come fece Marconi a suo tempo e come venne fatto vent'fa, quando venne creata questa università, la prima online.