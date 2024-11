Inter-news.it - Stankovic: «Contento di tornare a San Siro. Papà? Lo ascolto spesso»

è stato intercettato a caldo dopo il fischio finale di Inter-Venezia, partita valevole per la giornata numero undici di campionato, vinta dalla squadra di Inzaghi 1-0. Ecco quanto dichiarato a Sport Mediaset UN PO’ DI RAMMARICO – Filipha parlato così a Sport Mediaset dopo Inter-Venezia: «Avevo tanti pensieri ma la immaginavo così. Io cerco sempre di fare la mia parte, devo farmi trovare pronto e oggi è stato così. C’è un po’ di rammarico per com’è andata ma ci portiamo a casa questa prestazione. Il finale e il gol annullato? Non ho avuto il tempo di rivedere l’episodio, questa rabbia deve essere positiva. Con il Parma è fondamentale. Non dobbiamo guardare la classifica, da questa sera ci portiamo a casa il carattere». Grandissime alcune delle sue parate, in particolare nel primo tempo su Mkhitaryan e nella ripresa su Thuram e Calhanoglu.