Scontro sul federatore Renzi provoca Sala abbocca | Sei infederabile Non fare il permaloso

Botta e risposta al vetriolo tra Matteoe Beppesul tema del centro del centrosinistra e di chi e come possa federarlo. “Io non mi sono mai proposto come, ma se vogliamo parlare un po’ più seriamente credo chesia”, ha detto il sindaco di Milano a chi gli chiedeva un commento sulla bordata che il leader di Italia Viva gli ha lanciato domenica dalle colonne di Avvenire, affermando tra l’altro che “il modo più concreto che ha per aiutare sia tenere Milano più sicura di come è oggi”.: “, intercettato dai cronisti a margine delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, ha commentato l’intervista disottolineando che “è molto difficile immaginare che si faccia federale”.