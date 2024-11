Tuttivip.it - “Perché esce dalla Casa”. Grande Fratello, l’annuncio sul concorrente. Che però è contento

Continua l’insolito gemellaggio tra il reality italianoe la versione spagnola Gran Hermano. Stavolta sarà Tommaso Franchi,del, a partire per la Spagna, dove Maica Benedicto,del reality spagnolo, ha dichiarato di essersi invaghita di lui durante la sua visita in Italia. Tuttavia, anche per Tommaso, come già avvenuto per Maica, la permanenza nel programma oltre confine sarà breve, limitata a 48 ore. Inizialmente, Tommaso sembrava sinceramente affascinato da Maica, ma ben presto si è scoperto che il suo interesse potrebbe essere stato solo una farsa, dato che, in realtà, la giovane spagnola non sembra piacergli così tanto. “Lei ovviamente questo non lo sa”, e nell’ultimo incontro a distanza, avvenuto solo un paio di sere fa, Tommaso le ha rivolto parole piene di fascino e sentimento. “Assurdo, chi entra ora”.