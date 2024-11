.com - Parma-Genoa 0-1, gol di Pinamonti e colpo rossoblu

(Adnkronos) – Ilbatte 1-0 ilnel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Tardini’ della città emiliana, sotto una nebbia via via sempre più fitta. A decidere il match il gol dial 35? della ripresa. In classifica i rossoblù agganciano i ducali al 14° posto con 14 punti come Como e Cagliari. Dopo poco più di 10? i padroni di casa perdono per un infortunio muscolare Bernabé, sostituito da Haj Mohamed. Un’occasione per parte nella prima frazione. Mihaila sfiora il gol su punizione a due in area al 28?, appena prima dell’intervallo è pericoloso Frendrup con un sinistro potente sul quale di supera Suzuki a respingere. Nell’intervallo i ducali perdono anche Haj Mohamed per un problema alla caviglia, entra Almqvist. In avvio di ripresa gol annullato ai Thorsby per un fallo di mano dello stesso giocatore rossoblù.