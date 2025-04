Bastoni con il ghiaccio oggi accertamenti | ci sarà con il Bayern?

ghiaccio sulla gamba, su Alessandro Bastoni si è subito acceso un faro di attenzione. A chiarire la situazione è stato il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris, che ha spiegato: “Non lo abbiamo voluto rischiare, dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento. Faremo gli accertamenti. È normale, giocando così tanto, vedere spesso i ragazzi con il ghiaccio”.Un’uscita dunque a scopo precauzionale, come confermato anche dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ma la tensione resta alta: la sfida d’andata con il Bayern Monaco è ormai alle porte.C’è ottimismoAl momento, non c’è particolare preoccupazione sulle condizioni del difensore azzurro, ma il ricordo di quanto accaduto a Dumfries, che aveva minimizzato un problema poi rivelatosi più serio, invita alla cautela. Leggi su Ilnerazzurro.it Dopo l’uscita anticipata al Tardini, accompagnata dalsulla gamba, su Alessandrosi è subito acceso un faro di attenzione. A chiarire la situazione è stato il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris, che ha spiegato: “Non lo abbiamo voluto rischiare, dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento. Faremo gli. È normale, giocando così tanto, vedere spesso i ragazzi con il”.Un’uscita dunque a scopo precauzionale, come confermato anche dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ma la tensione resta alta: la sfida d’andata con ilMonaco è ormai alle porte.C’è ottimismoAl momento, non c’è particolare preoccupazione sulle condizioni del difensore azzurro, ma il ricordo di quanto accaduto a Dumfries, che aveva minimizzato un problema poi rivelatosi più serio, invita alla cautela.

