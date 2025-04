Panorama.it - Salvarsi dall’alcoltest (evitando le bufale)

Nemmeno in bicicletta si può stare tranquilli se si è bevuto un goccio di troppo. L’ha imparato a proprie spese il professore precario di Genova che, per festeggiare l’assunzione a tempo indeterminato, ha brindato parecchio, tornando poi a casa in bici convinto di evitare sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Fermato dalla Polizia e trovato positivo all’alcoltest, è stato multato per 1.100 euro e condannato a 60 giorni di reclusione, convertiti in 130 ore di lavori socialmente utili.La «stretta» sui controlli della Polizia stradale dopo l’entrata in vigore, il 14 dicembre 2024, della riforma al Codice della strada (legge n. 177/2024), ha messo tutti sul chi vive, inclusi i gestori di bar e ristoranti. Ora, prima delle occasioni conviviali fuori casa, ci si chiede quanto si può bere prima di venire sanzionati dalle forze dell’ordine.