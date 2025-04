Il Papa ai malati | In questo momento ho molto da condividere con voi

malati, in questo momento della mia vita condivido molto: l'esperienza dell'infermità, di sentirci deboli, di dipendere dagli altri in tante cose, di aver bisogno di sostegno". Lo scrive Papa Francesco nell'omelia preparata per la messa in piazza San Pietro in occasione del Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità, letta da monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del dicastero dell'Evangelizzazione. "Non è sempre facile, pero' è una scuola in cui impariamo ogni giorno ad amare e a lasciarci amare, senza pretendere e senza respingere, senza rimpiangere e senza disperare, grati a Dio e ai fratelli per il bene che riceviamo, abbandonati e fiduciosi per quello che ancora deve venire", sottolinea il Pontefice. "La camera dell'ospedale e il letto dell'infermità possono essere luoghi in cui sentire la voce del Signore" e cosi' "rinnovare e rafforzare la fede". Agi.it - Il Papa ai malati: "In questo momento ho molto da condividere con voi" Leggi su Agi.it AGI - "Con voi carissimi fratelli e sorelle, indella mia vita condivido: l'esperienza dell'infermità, di sentirci deboli, di dipendere dagli altri in tante cose, di aver bisogno di sostegno". Lo scriveFrancesco nell'omelia preparata per la messa in piazza San Pietro in occasione del Giubileo degli Ame del mondo della Sanità, letta da monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del dicastero dell'Evangelizzazione. "Non è sempre facile, pero' è una scuola in cui impariamo ogni giorno ad amare e a lasciarci amare, senza pretendere e senza respingere, senza rimpiangere e senza disperare, grati a Dio e ai fratelli per il bene che riceviamo, abbandonati e fiduciosi per quello che ancora deve venire", sottolinea il Pontefice. "La camera dell'ospedale e il letto dell'infermità possono essere luoghi in cui sentire la voce del Signore" e cosi' "rinnovare e rafforzare la fede".

Il Papa ai malati: "In questo momento ho molto da condividere con voi". Papa: fratelli malati in questo momento condivido molto questa ‘scuola’. Il mondo in preghiera per il Papa, Comastri: “Se il padre soffre, i figli soffrono con lui”. Giubileo, il Papa non sarà alla giornata dedicata ai malati. L’Angelus di Francesco: vicino ai malati come me. «Vivo un tempo di guarigione nell'anima e nel corpo. La malattia ci accomuna tutti». Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco, l'Angelus dal Gemelli: "Mi unisco ai malati, fragili come me" - Papa Francesco, ricoverato al Gemelli da un mese per una polmonite bilaterale, sta "affrontando un periodo di prova, e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come ... (msn.com)

Papa, niente Giubileo dei malati e ancora un Angelus scritto. Ma chiama la parrocchia di Gaza - Anche per l’evento del prossimo fine settimana sarà rappresentato da monsignor Fisichella. Domani per la settima settimana verrà diffuso il testo della ... (repubblica.it)

Papa Francesco, l’Angelus dal Gemelli: “Mi unisco ai malati, fragili come me” - Papa Francesco, ricoverato al Gemelli da un mese per una polmonite bilaterale, sta “affrontando un periodo di prova, e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me. (telemia.it)