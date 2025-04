10 film da vedere al cinema ad aprile da Queer al Marvel Thunderbolts*

aprile ricco di film da vedere al cinema. Dagli antieroi Marvel Thunderbolts all’horror drammatico di Ryan Coogler con Michael B. Jordan I peccatori, dal nuovo film di David Cronenberg The Shrouds all’intimo Queer di Luca Guadagnino con Daniel Craig, in una delle sue interpretazioni migliori. E poi ci sono gli esordi alla regia di Greta Scarano con il gioiellino La vita da grandi e di Luca Zingaretti con La casa degli sguardi.10 film da vedere al cinema ad aprile 2025La vita da grandi (dal 3 aprile)La vita da grandiGreta Scarano esordisce alla regia con un gioiellino. L’attrice di Suburra con coraggio, delicatezza e leggerezza affronta il rapporto tra Omar, un ragazzo autistico (Yuri Tuci), e la sorella Irene (Matilda De Angelis). Quando Irene si trasferisce temporaneamente da Roma a Rimini per un problema di salute della madre, i due si iniziano a prendere cura a vicenda. Gqitalia.it - 10 film da vedere al cinema ad aprile, da Queer al Marvel Thunderbolts* Leggi su Gqitalia.it Sarà unricco didaal. Dagli antieroiThunderbolts all’horror drammatico di Ryan Coogler con Michael B. Jordan I peccatori, dal nuovodi David Cronenberg The Shrouds all’intimodi Luca Guadagnino con Daniel Craig, in una delle sue interpretazioni migliori. E poi ci sono gli esordi alla regia di Greta Scarano con il gioiellino La vita da grandi e di Luca Zingaretti con La casa degli sguardi.10daalad2025La vita da grandi (dal 3)La vita da grandiGreta Scarano esordisce alla regia con un gioiellino. L’attrice di Suburra con coraggio, delicatezza e leggerezza affronta il rapporto tra Omar, un ragazzo autistico (Yuri Tuci), e la sorella Irene (Matilda De Angelis). Quando Irene si trasferisce temporaneamente da Roma a Rimini per un problema di salute della madre, i due si iniziano a prendere cura a vicenda.

