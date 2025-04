Salvini consegna la tessera del partito a Vannacci | Andremo lontano

consegnare la tessera della Lega all'europarlamentare Roberto Vannacci". Cosi' Matteo Salvini ha invitato Vannacci sul palco del congresso del partito in corso a Firenze. Questa, ha detto Salvini, "è una risposta. Non al popolo della Lega, che è generoso e accogliente, ma alle ansie e ai turbamenti annuali di tanti retroscenisti. Siamo qua e Andremo lontano" "La missione si porta a termine solo insieme. Oggi è quel momento. Insieme proseguiremo nell'assolvimento di questo compito. Lo faremo con coraggio. Ma anche con forza e onore". Lo ha affermato Roberto Vannacci, prendendo parola dal palco. Agi.it - Salvini consegna la tessera del partito a Vannacci: "Andremo lontano" Leggi su Agi.it AGI - "Sono orgoglioso dire ladella Lega all'europarlamentare Roberto". Cosi' Matteoha invitatosul palco del congresso delin corso a Firenze. Questa, ha detto, "è una risposta. Non al popolo della Lega, che è generoso e accogliente, ma alle ansie e ai turbamenti annuali di tanti retroscenisti. Siamo qua e" "La missione si porta a termine solo insieme. Oggi è quel momento. Insieme proseguiremo nell'assolvimento di questo compito. Lo faremo con coraggio. Ma anche con forza e onore". Lo ha affermato Roberto, prendendo parola dal palco.

Salvini: «La Lega è il primo partito in Veneto». Ma il generale Vannacci continua a dividere il segretario e Luca Zaia - Emerge dalle parole di Matteo Salvini ... ruoli nel partito lo fa da iscritto e oggi non lo è». Reazione diversa è quella di Zaia: «Vannacci nella Lega? Al momento non ha la tessera, quindi ... (corrieredelveneto.corriere.it)