Inter-news.it - LIVE Inter-Lazio Primavera 0-0: inizia la partita!

ildivalida per la giornata numero 32 del campionato giovanile. Segui con noi la cronaca testuale.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP9? Mancano ancora le conclusioni verso la porta, larimane in possesso e il pressing dell’è sterile. Ritmi bassissimi fino a questo momento.4? Primi minuti di battaglia a centrocampo. Tanti errori tecnici e poca pulizia nel possesso per entrambe le squadre.11.04LA!11.01 Le squadre entrano in campo:in divisa nerazzurra,con la maglia da trasferta bianca.10.51 La novità della mattinata è la titolarità di Pinotti sulla fascia. Con lui davanti ci saranno i soliti due: De Pieri e Pinotti.10.45ildi