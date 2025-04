Luis Henrique Inter i nerazzurri si muovono con decisione! Si entra nella fase calda?

Luis Henrique Inter, i nerazzurri si muovono con decisione! Si entra nella fase calda? Gli aggiornamenti sulla situazione di mercatoNel suo editoriale per TMW, Nicolò Ceccarini, ha parlato cosi di Luis Henrique, esterno del Marsiglia, obiettivo del calciomercato Inter.Luis HERINQUE Inter- «L'Inter sta premendo forte per arrivare a Luis Henrique del Marsiglia. Il club nerazzurro in questi ultimi giorni si è mosso con particolare decisione per superare una concorrenza davvero agguerrita. L'esterno brasiliano infatti è entrato nel mirino di molti club stranieri come il Bayern Monaco, il Leverkusen, il Newcastle e il Nottingham Forest. La richiesta della società francese è tra i 30 e i 35 milioni di euro. L'Inter però non intende superare i 25 milioni ma ha già in mano il si del giocatore.

